Motorista de aplicativo publica vídeo que só quem está ou esteve na profissão vai entender

Um motorista de aplicativo bastante conhecido pelas publicações a respeito da profissão viralizou novamente com um conteúdo que só os parceiros do ramo entenderiam.

Lucas Dias, conhecido como Uber Histórias, divulgou aos quase 160 mil seguidores como funciona a parte da limpeza dos bancos de trás após levar alguns passageiros durante a madrugada.

Nas cenas, ele aparece com um borrifador e um pano. Ao começar a limpar, o influencer revela o que é possível ouvir. Com muito humor, começa a ser emitido um som da palavra “papai”.

A brincadeira remete às ações que alguns clientes podem cometer depois de uma noite de festa.

Os internautas se divertiram muito com a postagem do condutor que transporta pessoas. “Meus bancos são de tecido. Estou ouvindo esse barulho há 05 meses”, brincou outro profissional do ramo.

Confira as imagens para entender melhor!