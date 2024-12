10 palavras em inglês que possuem o mesmo significado em português e muitos não sabem

Mesmo com origens diferentes, esses dois idiomas compartilham termos que são iguais

Pedro Ribeiro - 04 de dezembro de 2024

O inglês e o português possuem muitas semelhanças, especialmente quando se trata de palavras que compartilham o mesmo significado.

Embora o inglês é um idioma de origem germânica, algumas palavras são praticamente idênticas às do português – que tem a origem no latim.

1. Cinema

Você sabia que cinema é exatamente o mesmo em inglês e português? Além de representar a sétima arte, essa palavra tem origem no grego “kinema,” que significa movimento. É o exemplo perfeito de como a cultura une idiomas de forma universal.

2. Drama

Seja no palco, na TV ou na vida cotidiana, drama tem o mesmo peso emocional em inglês. A palavra deriva do grego “dran,” que significa ação, e hoje está presente em diversas expressões culturais.

3. Real

Surpreendentemente, real também não muda entre os idiomas. Seja para falar sobre algo autêntico ou sobre nossa moeda brasileira, o significado permanece o mesmo, embora a pronúncia em inglês seja “ríal.”

4. Capital

Essa palavra pode indicar tanto uma cidade importante quanto recursos financeiros. Em ambos os idiomas, capital carrega os mesmos significados, o que facilita bastante sua compreensão.

5. Chocolate

Aqui está uma palavra que é doce em qualquer idioma! Chocolate vem do náuatle “xocolatl,” mas foi adotada universalmente para descrever essa delícia que ninguém resiste.

6. Zero

A matemática não tem fronteiras, e zero é prova disso. Seja para contar ou expressar a ausência de algo, esse termo é usado de maneira idêntica em português e inglês.

7. Envelope

Embora a pronúncia varie – em inglês, soa mais como “ênvêloupi” –, o significado de envelope como objeto usado para guardar correspondências é o mesmo nos dois idiomas.

8. Hospital

Saúde também é universal, e hospital é um exemplo disso. Com origem no latim “hospitale,” a palavra é igual em inglês e português, simbolizando um local de cuidado e recuperação.

9. Animal

Animal é outra palavra que mantém sua essência em ambos os idiomas. Vinda do latim “animalis,” que significa “ser vivo,” é usada de forma idêntica para referir-se a todas as criaturas do reino animal.

10. Bacon

Por fim, bacon é aquele termo que nos faz salivar, seja em inglês ou português. Derivado do latim “baca,” que significa carne, é amplamente utilizado para descrever a delícia crocante que amamos.

