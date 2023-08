Motorista de aplicativo mostra quanto ganhou após 15h de serviço e valor surpreende

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou na internet ao divulgar o quanto conseguiu ganhar em um dia de trabalho rodando por cerca de 15h seguidas.

Através do perfil no Instagram, @motoristasupremo contou que roda há 04 anos em Brasília e acabou se tornando criador de conteúdo digital também. Agora, ele passa um bom tempo mostrando a rotina das viagens, além dos faturamentos como motorista nas plataformas Uber, 99Pop e InDrive.

O motorista Vinicius revelou ainda como foi a rotina desde às 07h da manhã até o final do dia, já ao escurecer. No vídeo, ele exibe viagem por viagem, com os valores e as somatórias dos ganhos com cada percurso.

Na postagem, ele mostra as contabilizações:

“Km percorridos: 536km

Consumo médio: 14,8km/litro

Preço Gasolina: 5,44

Custo Combustível: R$197,00

Horas trabalhadas: 15H horas

*Total Uber R$628,00*

*Total 99pop R$128,00*

*Total Indrive R$54,00*

*Total: R$810,00*

*Lucro Líquido: R$613,00*

Ganho médio por hora: R$54,00/H

Ganho médio por km: R$1,51

Média por Viagem: 19,00”

O vídeo atingiu milhares de visualizações, além de 4,2 mil curtidas.

Nos comentários, os seguidores de cidades como Goiânia ficaram impressionados com os lucros do condutor e disseram “vou me mudar para Brasília e rodar aí”.

Já outros internautas duvidaram dos ganhos obtidos pelo motorista e alegaram que a quantidade da quilometragem não bate com o tamanho da cidade “nem tem como rodar 500km em Brasília.”

Confira o vídeo completo: