Quando falamos da Grande Jaiara estamos nos referindo a mais de 30 bairros interligados e uma população de mais de 60 mil pessoas, todo esse destaque aponta o espírito operário e a gente trabalhadora que construiu essas casas, ruas e vielas.

Considerado hoje um polo de desenvolvimento do município, a Jaiara conta com faculdade, empresas, bancos, comércio forte e clínicas médicas. Temos muitos desafios aqui, como a manutenção do parque e sua preservação, hoje maior cartão postal da região.

É preciso ainda garantir a construção de mais uma escola estadual, tendo em vista que os estudantes que residem no bairros Dom Felipe/Jandaia/Aldeia/Ana Caroline precisam se deslocar até o Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos.

No âmbito municipal é preciso ainda acertar os repasses do Centro Materno Infantil para garantir mais atendimentos na saúde, terminar o muro da Escola Senador e dar mais acessibilidade, revitalizar totalmente a Escola Realino, e que sonho seria um auditório na Escola Lindolfo. A ampliação da oferta de vagas em cmeis também é urgente! Maura Helena, Cibele e Melazzo estão lotadas!

Temos ainda o Feirão Coberto da Vila Jaiara que desabou, aguardamos a promessa de um Mercado Municipal da Jaiara, quem sabe um dia, feirões também no Jandaia e Bandeiras, protegendo os trabalhadores e a população.

A Jaiara também tem coisas boas! Muitas! O Quintal de Casa, Choperia do Homer, Ranchão, Arroz Frito do Macarrão, Coliseum, e a Planet Pizzas com suas gigantes. Tem ainda uma hamburgueria na última rua do Anexo Itamaraty, com lâmpadas charmosas, e de lá, você vê a Vila Fabril, uma vista muito legal que mostra a conexão das pontas da cidade! Mais que festa, essa região foi construída por muita gente humilde e trabalhadora, anônimos, mas que fizeram desse chão o caminho para construir suas famílias. A Jaiara é um retrato de Anápolis. Diga aí, qual seu local preferido na Jaiara?

