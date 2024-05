Só 2 vereadores de Anápolis sinalizam que não vão buscar um novo mandato neste ano

Leandro Ribeiro e Lisieux José Borges buscam à majoritária; demais parlamentares se movimentam para reeleição

Pedro Hara - 02 de maio de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

As eleições municipais deste ano ocorrem em outubro, mas os vereadores de Anápolis já se movimentam para a disputa ao pleito. Dos 23 parlamentares, só dois já sinalizaram que não pretendem disputar um novo mandato.

Após trocar o PP pelo MDB e abandonar o grupo político do atual prefeito Roberto Naves (Republicanos), Leandro Ribeiro se articula para sair como vice do pré-candidato a prefeito Márcio Corrêa (PL). Já Lisieux José Borges, que saiu do PT, foi confirmado como o nome do PSB para disputar a Prefeitura de Anápolis.

O presidente Domingos Paula (PV) e vice Jakson Charles (PSB) vão tentar um quarto mandato na Câmara Municipal, assim como os vereadores Jean Carlos (PL) e Wederson Lopes (UB).

João da Luz (Cidadania), Luzimar Silva (PP) e Thaís Souza (Republicanos) buscarão uma terceira chance no Legislativo.

Por fim, os estreantes Alex Martins (PP), Andreia Rezende (Avante), Cabo Fred Caixeta (PRTB), Cleide Hilário (Republicanos), Delcimar Fortunato (PSDB), Dra. Trícia (MDB), Edmilson Mercado Serve Bem (PV), Fred Godoy (Agir), Hélio Araújo (PL), José Fernandes (MDB), Policial Federal Suender (PL), Professor Marcos (PT), Reamilton Espíndola (Podemos) e Seliane da SOS (MDB) se preparam para reeleição.

Samuel Gemus é a aposta do DC para a Prefeitura de Anápolis

O DC quer ter candidato a prefeito em Anápolis e aposta no nome do médico Samuel Gemus para a disputa. Se confirmado, será a primeira vez que o profissional da saúde entra em uma majoritária. Em 2022, Gemus concorreu para deputado estadual pelo Agir e teve 10.205 votos.

Assembleia Legislativa abre curso de capacitação voltado às eleições deste ano

A Escola do Legislativo realizará o seminário Eleições 2024 nos dias 06 e 07 de maio, direcionado a servidores e assessores da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O objetivo é capacitar os participantes sobre a legislação eleitoral para as eleições municipais. Dividido em quatro módulos, o evento abordará temas como condutas vedadas aos agentes públicos, processo eleitoral, violência política de gênero e prestação de contas eleitorais. As palestras serão ministradas por procuradores da Casa e colaboradores externos, abrindo 140 vagas por módulo para os servidores da Alego, com vagas adicionais para o público externo.

MPGO na mira do parente de prefeito que virou diretor de hospital

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou a exoneração de Vilmatan Araújo Leite do cargo de diretor-geral do Hospital Municipal de Iporá, devido à falta de conhecimento técnico e por ser primo do prefeito Naçoitan Leite (sem partido), o que viola princípios constitucionais. O promotor de Justiça, Luís Gustavo Soares Alves, argumenta que a falta de qualificação acadêmica e experiência necessária compromete a eficiência do serviço público, e que a nomeação baseada em parentesco é um ato administrativo ilegítimo. O prefeito foi avisado de possíveis consequências legais caso não siga a recomendação.

Aparecida de Goiânia investe mais de R$ 3 milhões por mês no transporte coletivo

Balanço da Prefeitura de Aparecida mostra que a Administração Municipal está investindo mais de R$ 3 milhões mensalmente no transporte coletivo, incluindo subsídios para manter a tarifa congelada e melhorias nos abrigos de ônibus. Segundo o prefeito Vilmar Mariano (UB), já foram injetados mais de R$ 53 milhões no sistema. Além disso, detalha o gestor, o Consórcio RedeMob assumiu a responsabilidade pela implantação e manutenção dos abrigos. O subsídio da Prefeitura de Aparecida também garante benefícios sociais como Passe-Livre do Trabalhador e meia-tarifa.

Nota 10

Para a TV Brasil Central, da Agência Brasil Central (ABC), que celebra neste mês de maio quase cinco décadas no ar. Desde sua inauguração em 1975, a emissora se dedica a cobrir os principais eventos políticos, culturais, esportivos, econômicos e sociais de Goiás e do Brasil, compartilhando parte de sua programação com as rádios Brasil Central AM e RBC FM.

Nota Zero

Para a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Anápolis, que não cumpre com os prazos acordados. Há meses, moradores do Jardim Promissão vivem em meio à infestação de cobras e escorpiões. O jeito será realizar matrícula no curso de identificação de animais peçonhentos lançado ontem (1º) pela Administração Municipal.

*Colaborou Denilson Boaventura