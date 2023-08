Com a chegada de Mercúrio Retrógrado alguns signos devem se preparar pois alguém do passado voltará para a vida deles e não necessariamente será para o bem.

A confusão mental é algo bem típico desse momento astrológico e essas reaparições podem deixar esses nativos totalmente perdidos.

A melhor dica para o momento é focar nos seus projetos e não se esquecer do motivo que fez vocês se afastarem anteriormente. Não dá para cometer o mesmo erro duas vezes.

Agora, se acreditar que realmente houve mudanças e quiser dar mais uma chance, é bom esperar o fenômeno encerrar, no dia 15 de setembro, e conferir se essa pessoa tem mesmo boas intenções de permanecer.

Confira quais os signos que serão mais afetados com o Mercúrio Retrógrado e que devem ficar atentos com a chegada de pessoas inusitadas. Veja!

Alguém do passado voltará para a vida das pessoas de 3 signos:

1. Touro

Os taurinos que se cuidem neste período de mudanças, pois eles poderão sentir profundamente as ações da retrogradação não só de Mercúrio, mas também de Urano, que iniciará no próximo dia 27 de agosto e acontecerá justamente na casa de touro.

Alguém do passado poderá chegar para tentar recuperar mais espaço na vida dos taurinos. Discussões e brigas antigas poderão ser desenterradas. Mas nada disso vale a pena. Pense no seu bem-estar e se concentre nisso.

2. Virgem

Os virginianos podem se considerar os mais afetados neste momento, já que o Sol acaba de entrar nesta casa, juntamente do movimento de Mercúrio. É bom se cuidarem e tomar cuidado com as reações extravagantes.

A confusão mental pode ser grande e a impulsividade não combina com a essência virginiana. É bom repensar duas ou cinco vezes, se necessário, antes de tomar qualquer atitude brusca.

Além do mais, reaparecerá mais de uma pessoa. Uma delas não te fará nenhum pouco bem.

3. Escorpião

Não dá para colocar todo o processo a perder. Os escorpianos também precisarão ser firmes com essas reaparições que estão prestes a acontecer. Existe um motivo muito pontual para não estarem mais juntos e não dá para ter certeza ainda se será algo bom.

É justo ouvir o que esse alguém tem a dizer, mas pense com cautela antes de qualquer decisão.

