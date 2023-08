Conheça lugar escondidinho em país da Europa onde quase tudo é liberado

No coração de Copenhague, capital da Dinamarca, há um bairro autogovernado, livre e famoso pelo estilo de vida dos moradores. Na saída do local, intitulado Christiania, há até um sinal visual de que se está entrando na União Europeia, oficializando a diferença entre os territórios.

O bairro foi fundado no auge do movimento hippie, nos anos 70, quando um grupo de artistas ocupou uma área anteriormente usada para fins militares como forma de protesto. Embora as autoridades tenham tentado expulsar os hippies, não foi possível.

Com isso, o governo concordou em permitir a permanência do grupo, desde que arcassem com todos os gastos. Atualmente, estima-se que o bairro seja lar de aproximadamente mil pessoas.

Por ser um território livre, a Christiania não pertence à União Europeia e, portanto, possui o próprio conjunto de leis e forma de governar. Como resultado, as decisões são tomadas em conjunto – incluindo a de liberação do consumo de maconha.

Enquanto a Dinamarca legalizou o consumo de cannabis apenas para fins medicinais, o uso recreativo é liberado em Christiania. Com isso, a Pusher Street se tornou um dos principais pontos turísticos, onde é possível encontrar barracas de venda da planta e acessórios. No entanto, é proibido registrar imagens do local.

O que diferencia o bairro das demais localidades europeias em que o consumo é legal é a possibilidade de fazer uso da erva no mesmo ambiente em que se ingere bebidas alcóolicas. Na Holanda, por exemplo, os famosos coffee shops não podem vender drinks.

Quem tiver interesse em viver na comunidade artística, cujas construções são marcadas por pinturas, terá que passar por um longo processo. Isso porque não há espaço para a construção de novas casas e a burocracia para se mudar é extensa.