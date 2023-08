Homem abandona velho hábito e, depois disso, consegue ganhar R$ 5 milhões na loteria

Depois de ficar 04 anos sem fazer uma aposta sequer na loteria, um homem ganhou uma bolada de mais de R$ 5 milhões de reais, depois de resolver voltar a fazer jogatinas.

Morador de Dudley, em West Midlands, Myke Brooke, de 50 anos de idade, levou uma bolada financeira milionária depois de se inscrever na Loteria do Código Postal.

O homem decidiu parar com as apostas depois de tomar a decisão de gastar seu dinheiro apenas com o essencial para viver.

Só que em janeiro de 2021 ele perdeu sua madrasta Kelly para um câncer e começou a fazer pedidos e orações para “as borboletas” (era como ele gostava de se lembrar e referir à ela) e resolveu comprar um bilhete para tentar a sorte.

Eis que a tal sorte sorriu tanto que ele acabou levando o prêmio.

Segundo Myke, em entrevista ao TheSun, “não poderia ter vindo em melhor hora. Ela adorava borboletas e sempre que vejo uma, digo: ‘Oi, Kell, ajude-me da maneira que puder’.”

Ele conta que se sentiu uma pessoa de muita sorte e que “acho que tudo depende dela. É uma quantia que muda a vida e não poderia ter vindo em um momento melhor.”