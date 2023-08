Os goianos são uma população muito receptiva e cuidadosa com as visitas, especialmente com aquelas pessoas que vêm de fora do estado.

No entanto, existem algumas atitudes que, se esse “estrangeiro” não tiver cuidado, podem acabar gerando um desconforto com os moradores de Goiás.

Sendo assim, o Portal 6 listou 6 erros que devem ser evitados, a qualquer custo, ao se pisar em terras goianas. Confira:

6 erros que uma pessoa que vem de fora comete ao pisar em Goiás

1. Criticar os costumes goianos

Primeiramente, quem vem de fora de Goiás pode não compreender logo de início, mas os goianos costumam ser pessoas muito apegadas à família e aos amigos de longa data.

Portanto, se alguém debochar ou “fizer pouco caso” com esse modo de ser dos moradores locais, pode acabar gerando uma situação desconfortável.

2. Não ter senso de humor

Historicamente, os habitantes de Goiás são pessoas muito bem-humoradas, inventando diversas histórias divertidas e procurando sempre fazer piada com as coisas do dia-a-dia.

Não por acaso, existem tantos comediantes goianos famosos por aí – como a dupla Nilton Pinto e Tom Carvalho, os humoristas Jaques Vanier e Fidelis Falante, além do ator Paulo Vieira.

Sendo assim, se o visitantes não souber rir de si mesmo, passará por dificuldades em terras goianas.

3. Deixar de conhecer locais históricos

Goiás é uma terra repleta de cidades e monumentos históricos, que marcam a paisagem e que possuem muitos significados para os moradores.

Portanto, se o visitante vier para o estado e não sequer tiver o interesse em conhecer os atrativos de municípios como Pirenópolis, Goiás, ou a capital, Goiânia, estará cometendo um grande erro.

4. Não visitar as belezas naturais

Por sua vez, esse item pode se complementar com o número 3. Isso porque Goiás é uma terra com um forte ecoturismo.

Com inúmeras opções para se explorar, quem vem para o estado não pode deixar de conhecer locais como o Salto Corumbá ou uma das incontáveis cachoeiras que se encontram pela região.

5. Ficar em casa à noite

Não há nada de errado em ser uma pessoa mais “caseira” e querer passar a noite mais quietinho dentro do lar. No entanto, quem vem para Goiás precisa curtir a vida noturna do estado pelo menos uma vez.

Isso porque existem diversas opções de atividades para se fazer. A lista é imensa, mas podemos falar dos bares, restaurantes e baladas dos grandes centros urbanos, indo até as vaquejadas, mais comuns no interior. Variedade é o que não falta!

6. Esquecer da pamonha

Por fim, mas não menos importante, temos este tradicional prato da culinária goiana. Em algumas famílias, o preparo da pamonha chega a ser um evento que reúne todos os parentes, para fazer uma pamonhada “daquelas”.

Portanto, se o visitante vier para Goiás e não provar sequer uma vez este prato – além de debater qual é a melhor, a de sal ou de doce -, terá cometido um grande erro.