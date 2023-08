Crise do pagamento do piso da enfermagem em Anápolis faz Roberto ir a Brasília para tentar reverter situação

O inferno astral do prefeito Roberto Naves (PP) parece não ter mais fim. Prova disso é que ele teve de ir pessoalmente a Brasília na quarta-feira (23) para tentar ser recebido pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, com a esperança de fazer Anápolis receber o quanto antes os recursos complementares do piso da enfermagem.

A Rápidas do Portal 6 apurou que ele pediu ao vice-prefeito Márcio Cândido (MDB) para substituí-lo nos compromissos na cidade. Coisa raríssima de acontecer.

A agenda com a ministra foi conseguida pelo senador Jorge Kajuru (PSB). No entanto, ele não pôde acompanha-lo na Esplanada porque precisou assumir os trabalhos na Presidência da Comissão de Esportes do Senado.

O mais provável é que prefeito não tenha conseguido falar com Nísia ou não teve êxito em reverter a situação do município.

A previsão é de que os recursos sejam mandados somente em dezembro, uma vez que Anápolis não apareceu na primeira lista das cidades que receberam verba para tal.

Como descoberto pelo deputado federal Márcio Corrêa (MDB), a Semusa preencheu erroneamente os dados dos profissionais na plataforma do Governo Federal.

O não recebimento dos recursos já havia sido denunciado pelo vereador José Fernandes (MDB) em artigo no Portal 6, na última sexta-feira (18).

Desde então, desesperadamente, a Semusa tem tentado administrar os danos.

Primeiro, colocou o presidente de Câmara, Domingos Paula (PV) para defender a gestão e atacar a oposição. Por último, a titular da pasta, Elliner Rosa, passou a dar entrevistas nas rádios. Coisa que ainda não havia feito desde a explosão da crise.

Enquanto isso, profissionais da enfermagem pressionam o SindSaúde para realizar alguma mobilização em protesto às falhas da gestão municipal. Os profissionais também querem que a Prefeitura arque com o pagamento integral do piso até o recebimento dos recursos do Governo Federal.

José Fernandes fará cirurgia cardíaca no HEG

Nesta quinta-feira (24), o vereador José Fernandes (MDB) colocará uma válvula no coração.

O procedimento será realizado pelo médico Walter Vosgrau, no Hospital Evangélico Goiano (HEG). O parlamentar deve ficar pelo menos 03 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diligente, o parlamentar já deixou o artigo dele pronto para ser publicado na sexta-feira (25), no Portal 6.

O último trouxe baste dor de cabeça para a gestão municipal e o grosso da base do prefeito Roberto Naves (PP).

Será que vem mais bomba por aí?

Márcio Corrêa pede providências à ANTT para resolver acidentes no perímetro urbano de Anápolis

Buscando reduzir o número de acidentes no perímetro urbano da BR-153, em Anápolis, o deputado federal Márcio Corrêa (MDB) esteve na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, onde se reuniu com técnicos do órgão.

O parlamentar protocolou um requerimento em caráter de urgência, principalmente na região da BR-060, que dá acesso à Vila São Vicente, mais conhecido como Igrejinha.

Se depender do Governo de Goiás, Serra Dourada pode virar complexo multiuso

Principal palco do futebol no Centro-Oeste, o estádio Serra Dourada pode se tornar um complexo multiuso. A inspiração seria o estádio do Pacaembu, em São Paulo, que está sendo reformado para abrigar eventos além das tradicionais partidas de futebol.

O grupo de trabalho que discute as ações que serão feitas na praça esportiva é liderado por Daniel Vilela (MDB), vice-governador do estado e que já defendeu a equipe do Goiás.

Daniel pretende que o Serra Dourada concilie “esporte, entretenimento, serviços e outros atrativos”.

Treinador que trabalha no futebol goiano será auxiliar técnico da Seleção Brasileira

Treinador da Aparecidense, Hemerson Maria é mais um que trabalha no futebol goiano a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. Hemerson e Ramon Menezes, treinador do Brasil, foram colegas no Joinville (SC).

Ele é o segundo profissional chamado para integrar o elenco nos amistosos contra a Seleção Olímpica do Marrocos. O primeiro foi o zagueiro Lucas Halter, do Goiás.

Nota 10

Para os atletas anapolinos Alexandre Duarte e Rodrigo Costa Nunes, da equipe Crew Rock Ninjas, que venceram no último final de semana o Campeonato Nacional de Breakdance.

O bom desempenho anima a dupla, que espera se credenciar para as Olimpíadas de 2024, em Paris, onde a modalidade irá estrear no calendário.

Nota Zero

Para Elinner Rosa, secretária Municipal de Saúde de Anápolis. Além de ausente, a ex-vereadora se mostra pouco hábil para resolver os problemas da pasta que assumiu em maio.