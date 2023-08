Atletas de Anápolis são promessa em nova modalidade das Olimpíadas Paris 2024

Dois atletas de Anápolis, Alexandre Duarte, de 32 anos, e Rodrigo Costa Nunes, de 29 anos, estão com altas expectativas para participarem das Olimpíadas Paris 2024. Isso porque eles fazem parte da equipe Crew Rock Ninjas – que ganhou o Festival Nacional de Breaking, considerado o principal da modalidade do país. O esporte é estreante no maior evento esportivo do planeta.

“Simplesmente uma dança que surgiu das gangues, nas ruas, e agora está dentro do cenário do esporte mundial. A visibilidade já cresceu bastante, dando oportunidades para vários dançarinos”, contou Rodrigo, em entrevista ao Portal 6.

Além da vitória no campeonato em equipes, um dos atletas locais já foi consagrado também como campeão nacional na modalidade 1 x 1, por duas vezes consecutivas. Conhecido como Xandim, ele é uma das promessas do esporte para as Olimpíadas.

A equipe local também foi a primeira do país a conquistar um título internacional – do esporte que combina acrobacias, danças e coreografias artísticas – durante uma competição que ocorreu na Grécia.

“Agora temos o apoio do Projeto Argo, aqui de Anápolis e de Goiânia, que visa fazer um acompanhamento especializado para atletas de alto rendimento. Assim a nossa confiança cresce, e a expectativa para o próximo ano fica nas alturas”, finalizou.