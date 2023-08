É importante ficar com as atenções redobradas já que certos signos precisam se proteger do turbilhão de sentimentos que podem florescer nos próximos dias, graças aos movimentos astrológicos.

Como já sabemos o Mercúrio Retrógrado chegou com tudo, no último dia 23 de agosto, trazendo consigo uma série de efeitos complicados para alguns nativos.

Como o planeta Vênus também segue em retrogradação, alguns nativos podem estar vivendo um cenário muito complexo no campo sentimental. Brigas e discussões podem se tornar mais frequentes e é preciso estar preparado para esse furacão.

Confira agora quais serão as casas do zodíaco mais afetadas e o que deve ser feito para amenizar ou controlar esse problema temporário. Veja!

Estes signos precisam se proteger porque algo forte está chegando:

1. Áries

Os arianos poderão sentir uma onda muito pesada nos próximos dias, com direito a algumas desavenças no trabalho e com pessoas próximas. A comunicação pode estar muito falha e, talvez, seja difícil chegar a uma conclusão juntos.

Mas não vale a pena se esforçar para bater cabeça com quem não está na mesma sincronia que você. Além de se desgastarem, isso pode acabar saindo do controle, já que o ariano sabe ser bem explosivo.

2. Câncer

O canceriano também precisa se proteger fortemente das discussões e desgaste emocional que estão prestes a chegar. Se forem a fundo com tudo que aparecer, a confusão interna pode aumentar ainda mais.

Além disso, muito choro e um silêncio agonizante podem tirar as noites de sono dos nativos. É melhor deixar quieto por enquanto. Depois do período de retrogradação, as coisas poderão se realinhar.

3. Virgem

Por fim, sabemos que os virginianos serão os mais afetados do zodíaco, já que o movimento acontece justamente enquanto o Sol está na casa virginiana.

Os nativos poderão se sentir mais irritados com as bagunças e desorganizações no profissional e até mesmo em casa. É melhor dar uma respirada e se acalmar. Não dá para rasgar todas as relações por causa de surtos impulsivos.

