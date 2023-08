Jovem toma atitude ao descobrir que o marido usava horário do almoço para ir no motel com amante

Duas jovens, ambas de 27 anos, protagonizaram uma baita briga e confusão na frente de um motel em Aparecida de Goiânia nesta quarta-feira (23).

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu por volta de 12h, após uma delas encontrar o marido no motel com a outra. A revelação fez a esposa partir para cima da rival, distribuindo socos, murros e até ameaças de morte.

A outra jovem reagiu na mesma proporção, devolvendo as investidas. Após a briga, a esposa, completamente revoltada, começou a dar pedradas no carro da suposta amante, causando diversos danos à lataria e vidros do veículo.

Diante dessa confusão toda, a Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou ambas as mulheres para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram feitos exames para constatar as agressões. Posteriormente, elas foram levadas até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

Às autoridades, a mulher agredida se defendeu das acusações de “amante”, afirmando que havia encontrado o homem casado a “pedido da mãe dele”, que ficou sabendo que ele estaria fazendo uso de drogas e solicitou ajuda para buscá-lo.

No fim das contas, ambas tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e dano consumado.