Para Márcio Corrêa, descriminalização das drogas em julgamento pelo STF abre brecha perigosa

O deputado federal Márcio Corrêa (MDB) polemizou, nesta quinta-feira (24), ao criticar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da descriminalização do porte da maconha.

Em pronunciamento na tribuna da Câmara de Deputados, em Brasília, o parlamentar manifestou estar com um sentimento de preocupação em relação aos trâmites da votação.

Isso porque, segundo ele, essa discussão estaria abrindo brecha para o uso de outras drogas mais fortes.

“Onde passa o boi, passa a boiada. Hoje, estar legalizando a maconha, isso vai entrar em pautas se vai usar cocaína, se vai usar crack”, argumentou.

Ainda segundo o entendimento de Márcio Corrêa, a Câmara estaria sendo desvalorizada por essa “invasão” do STF em um assunto que seria competência dos deputados debaterem.

“Muitas das vezes, essa invasão do Supremo [Tribunal Federal] é por omissão e por falta de parlamentares compromissados verdadeiramente com a vida e com a família”, afirmou.

Dessa forma, o deputado destacou que seria necessário “colocar um freio de arrumação na situação que se encontra o Brasil”, no que ele classificou como um constante ataque por parte do legislativo.