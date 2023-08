Astro de Hollywood quebra a internet após elogio a artista goiano

Um goiano está fazendo um tremendo sucesso nas redes sociais, após uma celebridade de Hollywood repostar uma pintura que o artista fez, em Trindade.

Desta forma, Fábio Gomes Trindade, nascido no município que está em seu sobrenome, foi parar nas redes sociais de, nada mais, nada menos, que o ator Will Smith.

Em uma repostagem no Instagram, a celebridade estadunidense rasgou elogios a um trabalho do goiano, que pintou um personagem interpretado por ele na série “Um Maluco No Pedaço”, em um muro da cidade.

Além da arte em si, Fábio Gomes usou a copa de uma árvore, atrás da parede, como um complemento, ocupando o espaço que seria do cabelo de Will Smith.

Ainda na publicação, o ator escreveu, alternando entre o português e o inglês: “Fico honrado e sempre impressionado com seu trabalho! Eu amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. E aí Brasil?!”

O post já acumula mais de 2 milhões de curtidas no Instagram, além de milhares de comentários, principalmente de brasileiros.

“O maluco não é do pedaço, é do Brasil”, brincou um internauta. Já outra pessoa comentou: De Goiás para o mundo!!! Braaaaaaabo”.