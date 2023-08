Com salários de mais de R$ 26 mil, Câmara dos Deputados abre concurso público e todo país pode se inscrever

A Câmara dos Deputados anunciou a abertura de um novo concurso público, onde todo o país, incluindo o estado de Goiás, poderá concorrer às vagas.

Os salários ofertados chegam a R$ 26.196,30 e as provas serão aplicadas em todas as 26 capitais brasileiras, além do Distrito Federal (DF).

No total, serão 749 oportunidades, oferecidas em quatro editais distintos. Isso porque cada publicação está relacionada ao tipo de cargo ofertado.

Sendo assim, a divisão foi feita de seguinte forma:

Edital 1: Contador; Informática Legislativa; Técnico em Material e Patrimônio

Edital 2: Assistente social; Enfermeiro; Farmacêutico e Médico

Edital 3: Técnica Legislativa

Edital 4: Consultoria

Todos os editais podem ser consultados pelo site da Câmara ou clicando nos links acima.

Apesar de distribuídos desta forma, as datas previstas para a aplicação dos testes para cada cargo serão simultâneas.

Assim, no dia 3 de dezembro, ocorrerão as provas objetivas e discursivas para as atribuições de Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

Na mesma data, os candidatos de Consultoria irão realizar apenas os testes com questões objetivas.

Já no dia 10 de dezembro, serão aplicadas as questões objetivas e as discursivas para os candidatos de atribuição Técnica Legislativa, além das provas discursivas para os cargos de Consultoria.

Para mais informações a respeito do certame, acesse os editais acima listados.