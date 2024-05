Homem é encontrado morto no rio Tietê em São Paulo

Ocorrência é relatada no mesmo dia em que outro corpo foi localizado no lago do parque Ibirapuera

Folhapress - 01 de maio de 2024

Rio Tietê, em São Paulo. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um homem foi encontrado morto no rio Tietê na cidade de São Paulo nesta terça-feira (30). Ainda não houve identificação do corpo.

O caso, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) ocorreu por volta das 11h, na Várzea da Barra Funda, zona oeste da cidade. A ocorrência é relatada no mesmo dia em que outro corpo, ainda não identificado, foi encontrado no lago do parque Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo.

Um motorista que trafegava pela avenida Presidente Castelo Branco avistou o cadáver flutuando no rio e acionou a Polícia Militar. Ao chegar, os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que retirou a vítima da água.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 7º DP (Lapa) e perícia foi requisitada para tentar chegar ao motivo do óbito.

No caso do parque Ibirapuera, trata-se de um homem sem vestes e com o corpo em estado de putrefação e com forte odor.

O episódio é investigado no 36º DP (Vila Mariana). O IML (Instituto Médico Legal) fará a identificação datiloscópica da vítima (impressão digital), além de exames toxicológico e necroscópico para tentar identificar a causa da morte e quando aconteceu.

Procurada, a Urbia, empresa responsável pela administração do parque, não comentou o caso.