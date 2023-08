De olho na Prefeitura de Anápolis, Major Vitor Hugo abre as portas de Brasília a aliados

Major Vitor Hugo (PL) deu mais um passo para disputar de vez a Prefeitura de Anápolis.

Fontes ouvidas pela Rápidas apontam que a visita do vereador Hélio Araújo (PL) a Brasília, nesta quinta-feira (24) e articulada pelo militar, mostra a vontade dele de estar no páreo nas eleições em 2024.

Apesar de estar sem mandato no momento, Vitor Hugo é visto como um facilitador no Congresso Nacional, pois também é servidor concursado na Casa.

À Rápidas, Hélio informou que o encontro foi para buscar recursos para Anápolis e estreitar laços com deputados do PL em Goiás.

Ele se reuniu com Daniel Agrobom (PL) que, apesar de estar no mesmo partido, representa a região Sudoeste de Goiás.

No entanto, se engana quem acredita que Vitor Hugo terá vida fácil em Anápolis. De acordo com a primeira Paraná Pesquisas/Portal 6, ele aparece na segunda colocação, com a metade das intenções de votos de Antônio Gomide (PT).

Zacharias Calil deve se mudar do União Brasil

Esposa do governador Ronaldo Caiado (UB), Gracinha Caiado espera ser candidata ao senado em 2026, pelo União Brasil.

Apesar de despistar sobre o assunto, nos bastidores a primeira dama se mostra animada para a disputa majoritária no pleito.

No entanto, a possibilidade desanima outro quadro político importante do UB, o deputado federal Zacharias Calil. Com o sonho de disputar o Senado, o médico pode ter que mudar de legenda.

Vale lembrar que ele chegou a sonhar com a possibilidade em 2022, mas mudou de ideia e disputou à Câmara.

O motivo por trás da ausência de Eli Rosa na Câmara de Anápolis

Quem acompanha as sessões na Câmara de Anápolis notou nos últimos dias a ausência do vereador Eli Rosa (Podemos) do Plenário.

As razões alegadas para as faltas do parlamentar são “motivos de saúde”. Fontes ouvidas pela Rápidas informaram que Eli está com problemas no nervo ciático e está sendo tratado fora da cidade.

Associação Goiana do Ministério Público realiza solenidade à ex-presidentes

A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) realiza, neste sábado (26), homenagem aos ex-presidentes da entidade.

A AGMP completa 56 anos de fundação nesta sexta-feira (25) e reúne Promotores e Procuradores de Justiça de Goiás.

6 perguntas para Sylvie Alves

Deputada federal mais votada em 2022, Sylvie Alves (UB) é a entrevistada desta semana do quadro “6 perguntas para”.

As respostas da jornalista podem ser conferidas no domingo (27), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para o curta metragem “A Menina Atrás do Espelho”, do diretor goiano Iuri Moreno.

O filme venceu a categoria “Melhor Curta Metragem de Animação” no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O prêmio foi entregue no Rio de Janeiro.

Nota Zero

Para a Equatorial e a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia.

Mesmo longe do período chuvoso, moradores de Goiânia sofreram nesta quinta-feira (24), com a falta de energia na capital.

Além dos moradores de Goiânia, os semáforos também sofreram com a falta de energia na capital. Relatos recebidos pelo Portal 6 mostram que o caos se instaurou na região de Campinas.