Ultimamente você anda sentindo como se seus amigos tivessem perdido a confiança em você?

Talvez essa sensação não seja por acaso e realmente há algo em seus comportamentos que esteja fazendo os outros deixarem de querer ter você por perto!

6 comportamentos silenciosos que fazem as pessoas perderem a confiança em você:

1. Instabilidade

Em primeiro lugar, caso você ande tendo atitudes instáveis, como sumiços repentinos, tome cuidado! Isso pode afastar seus amigos!

Se afastar do nada só faz as outras pessoas pensarem que você não é lá um alguém de confiança, afinal, vive sumindo.

2. Falta de educação

Tratar os outros de forma ruim também vai deixar seus amigos bem longe de você.

Essa falta de educação pode fazer os outros levarem suspeitas contra sua pessoa porque um amigo de verdade jamais trataria os outros mal.

Sendo assim, você não pode ser alguém de confiança.

3. Você está evitando-as

Outra coisa que pode tirar bons amigos de perto é quando você os evita, sim, é isso mesmo que você entendeu!

Por exemplo, quando seus amigos te chamam para ir a algum rolê, restaurante e assim por diante, e você os evita, pode acontecer deles deixarem de te querer por perto, e passar a acreditar que você não é lá uma amizade confiável.

4. Falas com muita ironia e sarcasmo

Um comportamento bastante sutil, mas que ocorre muito é quando você começa a falar de maneira sarcástica e irônica com seus amigos, mesmo sem razão aparente.

Pode não parecer, mas isso não pega nem um pouco bem e pode deixar as pessoas desconfiadas com você. Se coloque no lugar delas e pense como se sentiria.

5. Fazer fofoca

Se você fica fazendo fofoca dos seus amigos é óbvio que eles vão se afastar de você.

Afinal, quem é que quer ter por perto alguém que não se pode confiar e que a qualquer momento pode colocar a boca no trombone, expondo todos seus segredos?

6. Afastamento

Por fim, se você começou a deixar de compartilhar sua vida e momentos importantes com seus amigos, certamente eles vão deixar de confiar em você.

Isso porque, a amizade é um refúgio para as pessoas, um momento de partilhar conquistas, medos e sonhos.

