Ele só quer amar: morador inova ao procurar uma parceria de fé em Anápolis

Cheio de amor para dar, um morador tem chamado atenção em Anápolis. José Antônio, de 51 anos, é mestre de obras e usou o próprio carro como outdoor para abrir o peito e tentar novas paixões.

Ao Portal 6, o dono do Del Rey mais famoso da cidade, que carrega os dizeres “procuro um novo amor – chama [no] zap”, contou que o clássico veículo já atraiu diversas candidatas mas, ainda assim, o amor tão almejado não foi conquistado.

“Eu só fico com mulheres da vida e já estou cansado de gastar esse dinheiro todo. Quero arrumar uma mulher para quietar, conviver comigo e, se for preciso, até casar eu caso”, revelou.

Há 25 anos em Anápolis, José Antônio abriu o coração e revelou que a ideia de anunciar publicamente as intenções de encontrar uma parceria de fé ocorreu após viver uma desilusão amorosa.

“Tem 10 anos que não tenho um relacionamento sério, estou separado há 10 anos e tenho um filho de 15. Esse vídeo já está estourado no Brasil inteiro, mas eu quero coisa honesta, senão não adianta”, ponderou.

Já considerado por muitos como o “último romântico”, José Antônio aproveitou o contato da reportagem para falar um pouquinho mais sobre si.

“Gosto de andar cheiroso, bem arrumado e bem trajado nos sábados e domingos. Dia de semana eu trabalho com obras e fico desarrumado, mas no final de semana sempre tenho grana pra gastar e quero alguém que me ame para acompanhar”.