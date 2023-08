Goiânia perde 50 posições em ranking que avalia municípios brasileiros

Se antes Goiânia liderava disparada na primeira posição dentre as cidades do Centro-Oeste com melhor desempenho no ranking de Competitividade dos Municípios, agora a capital segue uma direção contrária e ‘luta’ para se manter entre os top cinco da região, após descer 50 posições no estudo geral.

O levantamento foi realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e considerou 65 indicadores de 410 municípios brasileiros em que a população ultrapasse a marca de 80 mil habitantes.

Na edição deste ano, a capital goiana obteve uma nota média de 52,92 pontos, o que a colocou em 138º lugar no ranking geral e em 2º no Centro-Oeste. Despontando na listagem regional, está agora a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS), que ocupou a 92ª colocação total.

Por muito pouco, a capital goiana quase chegou a ser ultrapassada por Cuiabá, em Mato Grosso (MT), que ficou na 3º posição dentre as mais bem colocadas no Centro- Oeste e no 139º lugar no levantamento geral.

Na sequência dentre os municípios da região central que também aparecem no levantamento estão Rio Verde, que ocupa a 140ª e Catalão, na 286ª.

Novo Gama, Luziânia foram os destaques negativos da pesquisa entre os municípios goianos, já que figuraram entre os 50 últimos colocados do ranqueamento geral – envolvendo todos os 410 municípios brasileiros.

Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Formosa, Cidade Ocidental, Planaltina e Senador Canedo também apareceram no levantamento, com índices médios.