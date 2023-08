Motorista de aplicativo coloca venda para participar de teste e resultado impressiona

Um motorista de aplicativo viralizou no Instagram após publicar um vídeo brincando com uma mulher, mostrando o ‘quão profissional’ ele era para discernir certos itens apenas pelo barulho.

Thiago Snil, conhecido como ‘motora da comédia’, aparece vendado na gravação, enquanto a outra pessoa começa a chacoalhar algumas coisas para que ele identifique tudo apenas pelo som.

O primeiro foi um energético, da marca Red Bull. Obviamente, não é possível distinguir qual a marca apenas pelo som. Mas, no vídeo, Thiago acerta imediatamente, fazendo uma referência à quantidade de bebida que os profissionais precisam ingerir para se manterem ativos no trabalho.

Por consumir tanto, ele deixa subentendido que reconhece todos. O segundo foi uma lata de Monster, que o motora comédia também acertou rapidamente, seguido de uma lata de Coca-Cola café.

O quarto item foi um pacote de bala Halls preto, fazendo novamente humor em relação aos motoristas de aplicativo. Por fim, a moça diz que o quinto item ela irá abrir para ele identificar o que é.

No entanto, por ser um pacote de salgadinhos, Thiago retira a venda dos olhos imediatamente e diz para ela descer do carro, pois não era para cair nada no veículo.

As críticas deixadas no vídeo pelo humorista foram muito bem compreendidas pelos demais trabalhadores do ramo, que comentaram bastante na internet. “O halls preto não pode faltar! Como que bate meta se não tiver ele?”, questionou um usuário em tom de brincadeira.

Assista!