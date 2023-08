Brasileiros em busca de emprego podem turbinar currículo com cursos EAD gratuitos da USP

Para não ficar parado na carreira, cursos profissionalizantes são sempre uma boa opção. São várias as modalidades disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP), dentre elas diversas oportunidades gratuitas e em formato EAD para dar aquele up no currículo.

São cursos de atualização, como o de História da Cartografia no Brasil e o de Novas Arquiteturas Pedagógicas, ambos previstos para setembro deste ano. E também o metodológico Projetos de vida e o Bom Professor.

Para especialização, foi ofertada a opção de Especialização em Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, prevista para outubro de 2023.

Além também de atividades práticas profissionalizantes diversas, que podem ser consultadas através do link.

Para se inscrever, basta acessar o site e selecionar a unidade pretendida, onde se verifica os cursos disponíveis. Ao selecionar, basta inserir o e-mail e a data de nascimento para concluir a inscrição.

Para finalizar, é só responder o correio eletrônico com os dados requeridos e então será emitida a confirmação do cadastro.