Casamento dos sonhos vira pesadelo para jovem que queria festa memorável

Uma noiva decidiu fazer um desabafo nas redes sociais sobre alguns motivos que a levaram a cancelar o seu casamento que viralizou na internet.

A jovem Susan fez um post no Facebook contando porque o casamento de proporções cinematográficas e boa produção que estava sendo preparado havia chegado ao fim e um usuário decidiu compartilhar todo o ocorrido no portal MumsNet.

Na postagem , ela disse: “eu especificamente, quero dizer ESPECIFICAMENTE, pedi presentes em dinheiro. Como poderíamos ter o nosso casamento com o qual sonhamos sem o financiamento adequado? Tínhamos nos sacrificado tanto e só pedimos a cada convidado cerca de US$ 1,5 mil”.

E continuou: “conversamos com algumas pessoas que até nos prometeram mais para tornar nosso sonho realidade. Minha dama de honra prometeu US$ 5 mil junto com seus serviços de planejamento. Agradecemos em lágrimas e aceitamos. A família do meu ex se ofereceu para contribuir com US$ 3 mil. Deixamos claro que, se você não pudesse contribuir, não seria convidado para o nosso casamento exclusivo. É uma festa única na vida.”

Depois dos convites enviados, apenas 08 pessoas confirmaram presença para a cerimônia.

Buscando alternativas, o casal resolveu criar uma página de financiamento, mas só conseguiram arrecadar um montante financeiro perto de um salário mínimo.

Triste, ela comentou “eu só queria ser uma Kardashian por um dia e depois viver minha vida normalmente.”

Foi então que o ex começou a espalhar boatos sobre ela para os demais amigos e tudo virou uma bola de neve.

Ela não gostou dos rumores e decidiu se afastar de todos e disse “preciso me afastar dessa sociedade horrível. Quão difícil teria sido doar, amigos? Eu não sou importante para vocês? Lembrete amigável, não pense que vocês me possuem. Estou cortando todas as cobras. Estou vivendo minha vida sozinha agora.”