Goiânia terá mega cidade assombrada em comemoração ao Halloween

Embarcando no ‘espírito do Halloween’, comemorado no dia 31 de outubro, e visando relembrar o sucesso do labirinto do terror feito em 2022, a cafeteria Tema Café Bistrô, localizada no Setor Marista, em Goiânia, anunciou uma novidade para o Dia das Bruxas deste ano que promete assombrar os goianos.

Desta vez, em anúncio publicado nas redes sociais, o estabelecimento revelou que criará uma cidade de Halloween, chamada “Sombravalley City”.

De acordo com a organização do evento, a novidade será inaugurada no dia 30 de setembro e ficará disponível até o dia 02 de novembro de 2023.

Segundo o estabelecimento, a estrutura contará a história de um circo itinerante que chega a uma pacata cidade do interior, chamada Sombravalley, e desencadeia uma série de acontecimentos assustadores.

“Em nosso último Halloween, recriamos a famosa casa de Amityville, no Tema Café. Foi diversão do começo ao fim. Fez tanto sucesso, que decidimos ir muito além: uma cidade de Halloween será criada em Goiânia. O maior projeto temático que você já viu!”, diz a legenda.

Para espantar ainda mais os participantes, o evento também contará com experiências imersivas e regadas ao terror como uma “Escape Room”, um “Cemitério Fantasma”, “Casas Assombradas” e até mesmo um “Hospital Fantasma”, além de shows ao vivo.

Apesar do local do evento ainda não ter sido divulgado, a expectativa é que a “cidade do terror” seja montada no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, na Avenida Perimetral.