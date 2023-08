Motorista de aplicativo recebe pedido covarde de passageiro: “anima?”

Um motorista de aplicativo viralizou no Instagram após mostrar uma conversa com o cliente no chat de uma plataforma. A história foi publicada pelo perfil do mineiro, Wallysson Lopes.

Segundo o trabalhador, ele recebeu um chamado e logo já havia uma mensagem do passageiro. O conteúdo ousado e inusitado foi o que mais chocou os internautas.

“Mano, boa noite! Eu nem quero a corrida não. Quero dar uma ch*pada. Eu até pago. Anima?”, questionou o cliente – que foi identificado apenas como Vitor.

“Que covardia isso aqui, uai… Ah vei”, comenta Wallysson, sem mencionar se iria cancelar a solicitação ou se aceitaria o convite remunerado.

Nos comentários, os internautas caíram nas risadas e deixaram algumas piadas com o profissional. “Depois do vídeo ele foi lá ganhar”, disse um usuário.

Veja a cena!