Prorrogadas inscrições para 10 mil vagas de menor aprendiz em Goiás; veja quem pode participar

Para a alegria de vários adolescentes, as inscrições para o programa Aprendiz do Futuro foram prorrogadas para 10 de setembro. O prazo inicial seria encerrado na última sexta-feira (25).

A decisão partiu da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), organizadora do projeto que irá atender 10 mil jovens de baixa renda de Goiás, em especial aqueles de origem étnica afrodescendente, quilombola, indígena ou cigana.

Para se inscrever é necessário ter entre 14 anos e 15 anos e 11 meses, estar em situação de vulnerabilidade econômica e social, com a família inscrita no Cadastro Único, ser estudante da rede pública ou bolsista integral na rede particular. Também é necessário ter renda familiar de até dois salários mínimos.

Os adolescentes selecionados receberão remuneração de R$ 619,99, com diversos benefícios como vale-alimentação de R$ 150, seguro de vida, vale transporte, 13º salário e férias. O processo conta ainda com uma faixa de 5 a 10% de cotas para pessoas com deficiência.

Ao todo, 6.594 adolescentes estão em atuação pelo programa, em diversos órgãos públicos espalhados em 246 municípios do estado.

Inscrições podem ser feitas pelo site aprendizdofuturo.org.br, e o edital pode ser consultado pelo link.