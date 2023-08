Alckmin defende Reforma Tributária e promete chamar Caiado para discutir texto

Após o vice-governador Daniel Vilela (MDB) criticar a Reforma Tributária em evento realizado na Caoa, em Anápolis, Geraldo Alckmin (PSB) elogiou o texto que será votado no Senado, mas prometeu um “bom entendimento” para que nenhum estado saia prejudicado.

“Toda a reforma tributária tem muita sensibilidade do senador Eduardo Braga (MDB-MA) [relator da reforma no Senado], então ele vai buscar um bom entendimento”, ponderou Alckmin.

Segundo o vice-presidente, a reforma tributária, do jeito que foi construída, é fundamental para que o Brasil cresça, pois foca nas exportações.

“Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, que faz o PIB do país crescer. Ela desonera totalmente o investimento e exportação. Exportação é fundamental, o Brasil tem pouco mais de 2% do PIB mundial, 98% do mercado está fora”.

Alckmin garantiu que o governador Ronaldo Caiado (UB), crítico ferrenho da Reforma Tributária, será convidado para discutir o texto e dar sugestões.

“Caiado é uma liderança importantíssima e vai ser ouvido. Vamos ter um bom texto e uma boa Reforma Tributária, que é essencial para a indústria”, concluiu.