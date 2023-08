Jovem na Inglaterra impressiona mostrando o que tem em toda casa britânica

Um jovem, que resolveu dedicar a vida fazendo viagens, bombou na internet ao mostrar o que toda casa da Inglaterra tem que, na maioria das vezes, não se encontra facilmente no Brasil.

O perfil identificado apenas como @Livrestrada é alimentado por dois jovens com postagens sobre o tema. O autor do relato, desta vez, é o garoto, de 22 anos.

Ambos não possuem redes sociais próprias e compartilham todas as experiências com os mais de 372 mil seguidores, através do único Instagram supracitado.

Neste vídeo, em específico, o brasileiro começa listando os itens. Em primeiro lugar, ele mencionou a máquina de lavar louças.

“Por mais ‘coisa de rico’ que isso pareça, uma máquina de louças é bem comum por aqui. Do mais rico ao mais pobre, geralmente as casas já vêm integradas com ela”, disse.

Em segundo, foi a vez das torneiras quentes. “Se eu ligar essa água aqui e colocar o dedo, arregaça o dedo. A água é muito quente para quando tiver frio, você não congela a sua mão”, completou.

“O item número três é: banheira! Esse também é um item que é bem comum entre os ricos e os pobres. Quase todo mundo tem uma banheira em casa”, pontuou.

Já na quarta posição da lista de itens do brasileiro, foi a vez dos interruptores dos banheiros, que são postos ao lado de fora dos cômodos.

“Ou seja, se o seu amigos está lá tomando banho, você pode apagar e deixar ele lá no escuro”, brincou o jovem.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com as informações. “Nossa, meu sonho conseguir ter uma banheira nos meus banheiros! Aqui isso sairia um absurdo de caro”, comentou uma pessoa.

Confira abaixo!