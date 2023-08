Motorista de aplicativo conta qual a sensação atual de ver dois caras numa moto

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou na internet depois de postar nas redes sociais um desabafo sobre um fenômeno que ele não via acontecer há um bom tempo.

O perfil @motoradacomedia, do motorista de aplicativo e comediante Stand Up, Thiago Snil, retratou um fenômeno que comumente tem sumido do cotidiano das pessoas, que é o pavoroso momento em que dois homens surgem numa moto na rua – causando medo.

No vídeo, o humorista comenta: “caramba, mano, dois malucos em cima de uma moto. Com certeza um deve ser Uber Moto e o outro um passageiro”.

E continua: “passageiro que poderia inclusive tá comigo, heim! Pô, será que esse passageiro vai para o aeroporto? Caraca, véi, saudades de quando era dois cara na moto pra assaltar a gente, heim?”

O desabafo nostálgico viralizou e atingiu mais de 196 mil visualizações e quase 5 mil curtidas. Nos comentários, os seguidores também sentiram a mudança nos tempos atuais.

Um deles comentou “antes assaltava, hoje em dia pega nossas viagens de R$ 7 reais (emoji de choro)”.

Confira o vídeo completo: