“Teve um ano e meio e esperou morrer três pessoas”, lembra Walter Vosgrau após Roberto dizer que vai resolver impasse das cirurgias cardíacas

Único cardiologista que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Anápolis, o cirurgião Walter Vosgrau demonstra não estar disposto a brigar com ninguém para fazer o que ele já faz de melhor: procedimentos em pacientes de alto risco.

Para o médico, Roberto quer aparecer como sendo o “salvador da pátria” ao anunciar que Anápolis voltará a realizar cirurgias cardíacas pelo SUS no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

“Do jeito que ele [Roberto Naves] colocou [na entrevista ao DM Anápolis], parece que o prefeito quer ser o salvador da pátria. Teve um ano e meio e esperou morrer três pessoas”, lembrou.

À Rápidas, Walter Vosgrau confidenciou que existe a possibilidade dele voltar a atender no HEG.

Isso porque, segundo o profissional, os recursos para realizar os pagamentos atrasados da equipe que ele comandava foram garantidos após reunião com a direção do hospital.

Renato de Castro ainda não está a par da denúncia contra ele no MP

À Rápidas, o deputado estadual Renato de Castro (UB) disse que ainda não tem ciência das provas levadas ao Ministério Público (MP) pelo primo e atual prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (UB), que apontam irregularidades na construção do hospital municipal.

A denúncia aponta diversas intercorrências durante as obras de construção da unidade, com auditorias internas e externas.

Gustavo Mendanha demonstra força em seu retorno ao MDB

Ainda sem data para ser realizado, o evento de filiação de Gustavo Mendanha ao MDB contará com a presença de figuras importantes do partido.

Além do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), presidente nacional da agremiação, o ex-presidente da República, Michel Temer, também é aguardado para o evento.

Suender abre queixa-crime contra perito que atestou assinaturas falsas em documentos oficiais

O vereador Policial Federal Suender (PRTB) registrou uma queixa-crime contra o perito Valmiro Assis Silva.

O profissional foi responsável por atestar que documentos despachados do gabinete do vereador na Câmara de Anápolis foram assinados com rubricas falsificadas.

A perícia particular contratada pelo parlamentar constatou que as assinaturas eram verdadeiras, contestando o trabalho feito pela Casa.

Pequi terá um dia para chamar de seu em Goiás

O Dia Estadual do Pequi foi outra lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

A ideia foi proposta pelo deputado estadual Gugu Nader (Agir).

O dia 23 de outubro foi a data escolhida para a celebração do fruto típico do cerrado.

Nota 10

Para as cafeterias Estação 14 e Subverso Coffee. Os estabelecimentos receberam o selo “Coffice”, que premia locais que oferecem boa comida e experiência digital aos clientes.

Nota Zero

Para o Hospital Evangélico Goiano (HEG). Além de não responder a questionamentos da imprensa, a instituição claramente prefere prejudicar seus profissionais por acordos políticos. A situação do médico Walter Vosgrau é a prova disso.