Um empresário de Santa Catarina foi encontrado morto em uma praia de Florianópolis um dia após desaparecer.

O desaparecimento de Gustavo Alberto Sagaz foi registrado pela família na segunda-feira (28).

O homem tinha deixado Florianópolis com destino a Rio do Sul, também em Santa Catarina, com uma quantia de dinheiro para comprar uma peça de caminhão e não deu mais notícias à família.

Na tarde desta terça-feira (29), o corpo dele foi encontrado com marcas de violência na Praia do Moçambique, também em Florianópolis, informou a Polícia Militar.

Gustavo era dono de uma empresa de terraplanagem que operava na capital catarinense.

O corpo do empresário foi enterrado na tarde desta quarta-feira (30), segundo informações publicadas por familiares nas redes sociais.

O UOL buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se suspeitos de cometer o crime foram identificados e aguarda retorno sobre o assunto.