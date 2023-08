Motorista de aplicativo impressiona ao mostrar por que passageira cancelou corrida

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo resolveu desabafar na internet e viralizou no Instagram com uma situação inesperada que vivenciou com uma mulher na rua.

Uma cliente, que estava em pé na calçada, usando uma sombrinha e de costas para a rua solicitou uma viagem com um profissional – que acabou gerando um climão desconfortável.

O perfil Drivernatalense chegou até o local de destino da viagem para buscar a mulher que queria cancelar a corrida porque alegava não estar encontrando o condutor.

Indignado por ela não o ter visto e estar de costas para a rua e o carro, ele comentou na gravação: “gente, a passageira disse que não tá me vendo. Olha porque ela não tá me vendo, ela tá de costas e ainda a infeliz cancelou.”

E finalizou: “é uma peste dessa né, mas eu vou receber minha taxa de cancelamento para deixar de ser besta.”

A postagem deu o que falar nos comentários, teve mais de 47 mil visualizações e 1098 curtidas.

Os seguidores ficaram revoltados com a cara de pau da passageira querendo cancelar a viagem estando a poucos metros do carro e ainda por cima de costas para o motorista.

Confira o vídeo completo: