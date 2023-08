Engana-se quem pensa que é apenas nós brasileiros que falam o português. Para além do território nacional, outras localidades também foram colonizados por Portugal e tem o idioma como língua principal.

Esses países compartilham uma história complexa e multifacetada com Portugal. Quer saber mais sobre? Leia até o final e saiba quais são eles.

6 países que foram colonizados por Portugal e também falam português

1. Timor-Leste

Localizado no Sudeste Asiático, Timor-Leste foi uma das últimas colônias a obter independência, o que ocorreu em 2002. O português é uma das línguas oficiais, embora o tétum também tenha esse estatuto.

2. Angola

Um dos países que foram colonizados por Portugal e que também fala português é a Angola. No continente africano, Angola foi uma das colônias mais antigas de Portugal.

Após conquistar a independência em 1975, a nação manteve o português como língua oficial.

3. Moçambique

Outra antiga colônia africana, Moçambique, também adotou o português como língua oficial após a independência em 1975. A diversidade étnica e cultural do país é reflexo da complexa história de colonização e interação com outras culturas.

4. Cabo Verde

Este arquipélago situado na costa oeste da África também foi colonizado por Portugal. Após a independência em 1975, o país optou por manter o português como língua oficial, tornando-se um dos países lusófonos mais pequenos e culturalmente ricos.

5. Guiné-Bissau

Compartilhando fronteiras com Senegal e Guiné, este país também faz parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A língua portuguesa coexiste com diversas línguas locais, refletindo a rica herança cultural do país.

6. São Tomé e Príncipe



Pertinho de Angola, este é um arquipélago conhecido pelas águas cristalinas de azul intenso e infraestrutura pronta para receber turistas.

Uma das principais características do local são suas belezas naturais, que vão de vulcões e florestas densas a cachoeiras e praias de tirar o fôlego.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!