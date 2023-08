A proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes são prioridades em qualquer sociedade, e muitos países implementam regulamentos para garantir que certos produtos que podem representar riscos sejam proibidos de serem vendidos a esse público mais jovem. Por isso, existem alguns itens que têm a venda para crianças e adolescentes proibidas por lei.

Esses produtos não podem jamais estarem sob alcance desses menores e, por isso, são expressamente proibidos pela legislação. Leia até o final e saiba mais sobre.

6 itens que têm a venda para crianças e adolescentes proibida por lei

1. Produtos de Tabaco

A venda de produtos de tabaco, como cigarros e tabaco de mascar, para menores de idade é proibida em muitos países. O objetivo é evitar que os jovens tenham acesso a produtos que possam causar dependência química e problemas de saúde a longo prazo.

2. Bebidas Alcoólicas

Um dos itens que têm a venda para crianças e adolescentes proibida por lei é a bebida alcoólica. A comercialização desses produtos para menores de idade também é estritamente proibida em muitos lugares.

Vale lembrar que o álcool apresenta riscos significativos para o desenvolvimento cerebral dos jovens, além de problemas de saúde e comportamentais.

3. Produtos de Apostas e Jogos de Azar

Itens relacionados a apostas e jogos de azar, como bilhetes de loteria e jogos de cassino, são frequentemente proibidos para crianças e adolescentes. A intenção é proteger os jovens da possibilidade de desenvolver comportamentos de risco e vícios em relação ao jogo.

4. Conteúdo Pornográfico

Outro produto que não pode nunca ficar sob acesso das crianças e adolescentes são os conteúdos pornográficos. A venda de material pornográfico para menores de idade é proibida em muitos lugares para proteger seu desenvolvimento saudável e prevenir a exposição precoce a conteúdo adulto.

5. Armas de Fogo e Munições

Em várias jurisdições, a venda de armas de fogo, munições e produtos relacionados a menores de idade é estritamente proibida para evitar acidentes, tragédias e uso indevido desses itens.

6. Produtos com Restrições de Idade

Por fim, além dos itens mencionados acima, muitos produtos como produtos químicos perigosos, certos tipos de brinquedos com peças pequenas e produtos de cuidados pessoais com ingredientes prejudiciais podem ser vendidos apenas a adultos, para proteger as crianças de riscos de segurança e saúde.

