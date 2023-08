HUGOL divulga novo boletim sobre saúde de Regis Danese, que segue na UTI

O cantor Regis Danese, que sofreu um grave acidente de carro na noite desta quarta-feira (30), a caminho de um show em Ceres, está com o estado de saúde geral regular, consciente e respirando espontaneamente.

Apesar disso, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela própria unidade de saúde, na tarde desta quinta-feira (31).

Inicialmente, o cantor havia recebido os primeiros cuidados no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino Amorim (Heja), mas foi transferido para a capital durante a madrugada.

A transferência foi necessária após ser constatado um politraumatismo e uma série de fraturas, em três costelas, além do esterno e também o punho.

No momento do acidente, Regis trafegava pela BR-153 em um carro junto do irmão, quando bateu de frente contra uma carreta.

Apesar de sair bastante ferido após o incidente, conseguiu gravar um vídeo curto para as redes sociais, enquanto recebia os cuidados dos socorristas.

“Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, afirmou na publicação. Ainda, disse que o irmão saiu sem ferimentos da batida.