Homem morre três dias após cair de caminhão em movimento, em Aparecida de Goiânia

Acidente aconteceu quanto a vítima passava pela região do setor Expansul, ao realizar uma rotatória

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2024

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

Um homem, de 60 anos, teve uma morte cerebral após sofrer um traumatismo craniano, com edema cerebral difuso, em um acidente em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu no dia 29 de novembro e, desde então, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde veio a falecer na segunda-feira (02).

Tudo aconteceu quando ele circulava, com um colega de trabalho dirigindo, em um caminhão. Eles estavam na região do setor Expansul, quando foram realizar uma rotatória e a porta do passageiro se abriu.

A vítima acabou caindo da boleia, se chocando com força contra o asfalto e sofrendo um traumatismo craniano. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou o resgate do trabalhador.

Ele foi conduzido para o HUGO, onde recebeu cuidados especializados e ficou sob observação. Apesar dos tratamentos empregados, o homem acabou não resistindo e teve a morte cerebral confirmada.

A ocorrência foi registrada como morte acidental e homicídio culposo na direção de um veículo, e poderá ser investigada pela Polícia Civil (PC).