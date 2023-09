Nem sempre os homens infiéis são espertos, convenhamos, né?

O que acontece é que eles sentem uma leve dificuldade em deixar toda sua história extraconjugal debaixo dos panos.

Isso significa que eles acabam deixam algumas pistas para trás e a mulher, que for esperta, consegue pegá-lo com a boca na botija na hora!

6 comportamentos que os homens infiéis tentam disfarçar e só as mulheres espertas conseguem enxergar:

1. Indisponibilidade de horário

Um homem que vive pulando a cerca é também aquele que quase nunca tem horário na agenda dele para você.

Nessas horas, ele tem sempre uma desculpa na ponta da língua para não sair contigo, estar junto da sua família ou ter momentos a dois.

2. Falta de romantismo

E por falar em momentos a dois, uma coisa nítida que surge de um traidor é a falta de romantismo.

No início do relacionamento, é comum os homens darem flores, presentes e prepararem jantares especiais. No entanto, quando começaram a pular a cerca, esses comportamentos desaparecem.

3. Indisposição para fazer os seus programas

Um homem que trai a parceira, a última coisa que ele quer é agradá-la. Sendo assim, fica fora de cogitação todo e qualquer rolê que ela goste.

Por isso, desconfie daquele seu namorado que não quer te acompanhar em seus shows favoritos, ir até a casa de suas amigas e assim por diante.

4. Falta de interesse sexual

Outra coisa bem perceptível em um traidor é a sua falta de desejo na parceria.

O que acontece é que, por conta das puladas de cerca, esse cara deixa de querer tocar sua parceira, abraçá-la, beijá-la e ter momentos mais quentes. Afinal, ele tem tudo isso na rua.

5. Proteção exagerada no celular

Talvez esse seja o comportamento mais óbvio de um homem que trai a namorada: a superproteção do celular.

Ele tenta esconder o aparelho da amada, pois lá é o meio de comunicação dele com as outras.

6. Os amigos dele estão sempre tensos

Por fim, tente voltar os seus olhos também aos amigos do seu parceiro traidor.

O que acontece é que os “parças” dele, tendem a acobertar as puladas de cerca do seu parceiro.

Para isso, eles chegam a mudar de comportamento na sua frente, em uma tentativa frustrada de enganar.

