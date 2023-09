Barbeiro surpreende mostrando quanto ganhou trabalhando por mais de 10h em um dia

O barbeiro Emerson Morikawa viralizou no Instagram mostrando quanto ganhava um barbeiro trabalhando por mais de 10h em um dia.

O profissional dos cabelos e barbas começa a rotina, no vídeo, bem cedinho e finaliza as atividades já no fim do expediente, por volta de 19h.

A cada corte atendido, ele registra quanto foi o valor dos trabalhos feitos. A clientela chega na barbearia numa frequência de hora em hora.

O conteúdo atingiu mais de 830 mil visualizações e 17 mil curtidas.

Nos comentários, os seguidores ficaram surpresos com os ganhos de Emerson, além da grande quantidade de atendimentos por dia.

Confira a contabilidade dos ganhos do barbeiro:

10:00 – Corte 72,00 reais

10:30 – Corte + Higienização Barba – R$ 87,00 reais

11:00 – Corte + Higienização da Barba – R$ 87,00 reais

11:30 – Corte – R$ 72,00 reais

12:00 – Corte e Barba – R$ 120,00 reais

13:00 – Corte e Barba – R$ 120,00 reais

14:00 – Corte – R$ 72,00 reais

14:30 – Corte e Sobrancelha – R$ 92,00 reais

15:10 – Corte – R$ 72,00 reais

15:40 – Corte e Barba – R$ 120,00 reais

16:40 – Barba – R$ 62,00 reais

17:10 – Corte e Sobrancelha – R$ 92,00 reais

17:50 – Corte R$ 72,00 reais

18:20 – Corte R$ 72,00 reais

19:00 até 20:30 – Corte + Barba e Selagem – R$ 200,00 reais

TOTAL R$ 1.412,00

Na legenda da postagem, ele conta: “talvez pra você pode não parecer muito ou talvez pareça que seja até de mais. Mas não estou aqui pra falar de mim, fiz este post pra dizer que vc deve acreditar em vc e no seu potencial!”

E finalizou: “quando comecei ganhava muito menos disso no mês inteiro. Mas faz parte do processo! Acredite 👊🏼🙏🏼”

Confira o vídeo completo: