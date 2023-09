Câmara de Anápolis vai gastar R$ 54 mil com almoço em sistema de rodízio e/ou buffet

Foi publicado na edição desta quarta-feira (31) do Diário Oficial do Município (DOM) o extrato do contrato que mostra que a Câmara de Anápolis vai gastar R$ 54 mil com almoços em sistema de rodízio e/ou buffet para os servidores da casa.

A validade do acordo é de um ano, de 30 de agosto de 2023 até 29 de agosto de 2024.

No edital publicado na edição de 07 de agosto do DOM, as refeições seriam para até 450 pessoas.

Além da alimentação, a empresa contratada terá de fornecer todos os materiais necessários para a realização dos almoços.