Casal que ganhou na loteria vai usar o dinheiro para realizar o sonho que muitos têm no mundo

Um casal sortudo de Stourport-on-Severn, na Inglaterra, acertou os cinco números da loteria e ganharam um prêmio milionário que mudou a vida da família.

O que ninguém esperava é que, com a grana no bolso, a mulher resolveria tornar realidade um sonho muito antigo que não envolvia nada de luxo e ostentação com o dinheiro adquirido.

Kathleen Reece, 41, e seu marido Mark, 42, resolveram transformar a garagem da casa em que moravam em quartos extras para poderem começar sua jornada de adoção de crianças, de acordo com o TheSun.

Os companheiros contam que sempre tiveram esse sonho antes mesmo de terem seus três filhos biológicos.

“Sempre quis criar filhos adotivos. Mark e eu discutimos isso há muitos anos e então tivemos os nossos próprios.”, revelou a milionária.

“Meus três filhos sairão de casa em breve e tenho muito amor para dar. Sempre quis criar, mas nunca tive as circunstâncias certas.” finalizou Kath

Juntos eles faturaram um prêmio de £ 100.770 (aproximadamente R$ 6.321.46,54 em conversão em reais).

Atualmente, eles estão solicitando permissão de planejamento para conversão da garagem em quartos e, em seguida, vão se candidatar para se tornarem pais adotivos.

“Sempre quisemos ser pais adotivos, mas ter espaço suficiente sempre foi um problema.”, diz Kathleen

“Graças à vitória, isso não será mais um problema. Estou muito feliz por finalmente podermos realizar nosso sonho.” finaliza