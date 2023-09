Governo de Goiás sorteia R$ 200 mil entre os moradores; veja os premiados

O Governo de Goiás anunciou a lista de vencedores do último sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado na quinta-feira (31).

Como já é tradicional, foram distribuídas 158 premiações, sendo uma de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

O grande prêmio, de R$ 50 mil, foi destinado a João Paulo Lopes da Cunha, residente em Goiânia.

Na sequência, os três felizardos que levaram R$ 10 mil foram: Clarice Piola (Valparaíso de Goiás), Tiago Alexandre Ribeiro (Goiânia) e Raul Prado Nunes (Sanclerlândia).

Dentre os que foram contemplados com a quantia de R$ 5 mil, três são da capital: Márcia Alves de Araújo, Guilherme Pereira de Sousa Júnior e Jassanan Bitencourt Costa.

O outro ganhador é Cássio Bessa de Oliveira, de Piracanjuba, cidade a 92 km de Goiânia.

A lista completa de premiados pode ser acessada no site oficial do NFG.

Para participar do sorteio, é obrigatório se cadastrar no programa e solicitar a inclusão do CPF no documento fiscal em compras feitas em Goiás.