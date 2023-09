Saiba como mandar currículo para trabalhar na CAOA, em Anápolis

Recentemente, a montadora CAOA, em Anápolis, anunciou que irá fazer uma série de investimentos, incluindo a contratação de novos funcionários.

Dessa forma, muitos trabalhadores à procura de emprego ficaram interessados na oportunidade anunciada. No entanto, por não saberem como entrar em contato com a empresa, muitos acabam “a ver navios”.

Sendo assim, o Portal 6 vai mostrar o passo a passo para que essas pessoas interessadas se tornem verdadeiros candidatos.

Em primeiro lugar, o trabalhador deverá acessar o site oficial da CAOA. Na página principal do endereço eletrônico, será necessário fazer o rolamento (scroll) até o final, onde se encontra “Contato” em destaque.

Abaixo, a pessoa irá clicar no item “Trabalhe Conosco”, onde será direcionada para uma página específica da empresa.

Nela, se encontra o tópico “Vagas CAOA Montadora”. Ao clicar em “acesse”, o usuário será redirecionado ao endereço destinado às oportunidades abertas em Anápolis.

Depois, basta clicar no nome do cargo desejado, conferir os requisitos e, se enxergar potencial para atender à função, clicar no botão “candidatar-se”.

Será necessário fazer um registro para acessar a plataforma da CAOA. Após completar a etapa, basta seguir as orientações para concorrer à vaga de emprego.