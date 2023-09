Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 6.388,31

Para quem está procurando uma boa oportunidade de emprego com estabilidade, a Prefeitura de Catalão, está em contagem regressiva para encerrar as inscrições para um concurso público com cargos que possuem salários de até R$ 6.388,31.

Ao todo, são 2.660 vagas, sendo 665 para preenchimento imediato e 1.995 vagas para formação de cadastro reserva. O prazo para participar do certame se encerra na próxima terça-feira (05).

As vagas são para merendeira, auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços construção civil, encanador, motorista de frota escolar, pedreiro, eletricista, escriturário, motorista, assistente social, engenheiro civil, nutricionista, psicólogo, professor de banda musical, professor pedagogo e professor de educação física. A carga horária e remuneração variam a depender do cargo, indo de R$ 1.357,97 a até R$ 6.388,31.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente online, através do site da Aroeira, que está organizando essa parte do processo.

Para os candidatos que não dispuserem de condições para acessar a internet, serão disponibilizados meios para realizar a inscrição.

Os interessados podem comparecer na Biblioteca Digital Professor Antônio Miguel Jorge Chaud, situada na Avenida Farid Miguel Jorge Chaud n.° 560, no Centro de Catalão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 17h.

Será cobrada uma taxa de R$ 80 para os cargos de ensino fundamental e médio e de R$ 150 para os cargos de nível superior.

Todos os candidatos deverão passar pela prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 22 de outubro. Serão cobrados conhecimentos nas áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

Os cargos de professor de educação física, professor de banda musical e professor pedagogo terão ainda um exame discursivo.

Além disso, para os posições de assistente social, engenheiro, nutricionista e psicólogo haverá também a prova de títulos.