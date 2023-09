O mês de setembro iniciou trazer muitas novidades, principalmente para os signos que acharão alguém especial, recíproco e confiável. Com a finalização da retrogradação de Vênus, as situações românticas podem ter uma guinada surpreendente.

O mês de agosto foi um marcado com um tempo de introspecção, autoanálise, amor próprio e reavaliações de comportamentos. Logo, alguns nativos podem se considerar preparados para o novo relacionamento que se aproxima.

Sentir medo é algo natural e quase inevitável, mas não se agarrem nisso. Permitam-se viver o necessário e aproveitem cada etapa desse novo cenário. Essa pessoa que tem chegado devagarinho pode ser muito importante para a sua vida agora.

Confira agora quais signos estamos falando e como devem reagir! Veja!

3 signos que acharão alguém especial e desta vez dará certo:

1. Câncer

Os cancerianos podem ainda não estar preparados para essa mudança tão radical em suas vidas, principalmente no campo amoroso. Mas sim! Finalmente chegará alguém para trazer cores para esse mundo confuso e perdido.

Realinhe suas ideias e foque nos próprios objetivos. Quando se sentir bem e completo, naturalmente chegará uma nova pessoa para te completar e contribuir para sua felicidade e sensação de completude.

As coisas deverão acontecer naturalmente, sem cobranças, sem exigências ou desespero. Tente pensar menos e tentar controlar o incontrolável, combinado?

2. Libra

Os librianos solteiros poderão receber uma guinada no amor. Uma pessoa já conhecida pode estar te observando atentamente e está pronta para dar o primeiro passo. É melhor abrir as portas do coração, caso queira viver uma história de amor linda e sólida.

Para aqueles que namoram, é tempo de confusão. Talvez o relacionamento de vocês não ande tão concreto e estável. Reveja bem se essa é a pessoa com quem você quer dividir a vida. Caso contrário, talvez haja alguém no seu passado que deva ser escutado.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos poderão comemorar, enfim, o sonhado encontro com alguém leve, tranquilo, que não cobre e apenas se complete naturalmente com o nativo.

Será um relacionamento de causar inveja até mesmo naqueles mais céticos.

