Pode parecer loucura, mas alguns signos precisam se preparar para serem abordados por uma pessoa que já balançou o coração, pedindo para retornar de mansinho, como se nada tivesse acontecido.

Existem dois caminhos a serem analisados. O primeiro é que essa pessoa amadureceu e está ciente dos erros cometidos. Logo, está disposta a fazer tudo diferente.

A segunda, e mais provável, é que ela percebeu que estava te perdendo definitivamente e não gostaria de ficar sem a sua presença, por mais que ainda não queira um relacionamento sólido.

Talvez seja tudo uma questão de posse e narcisismo. É fundamental analisar todas as perspectivas com detalhismo para não cair em uma cilada em breve.

E, acredite, o Mercúrio Retrógrado trará não só uma, mas algumas pessoas do passado. É necessário não estar fragilizado o suficiente para se jogar em relações fadadas ao fracasso.

Confira agora quais os signos mais afetados por essa temporada de mudanças e como não se machucar nos próximos dias. Veja!

Uma pessoa que já balançou o coração vai voltar para a vida de 3 signos:

1. Touro

Os taurinos poderão ser afetados, pela terceira vez neste ano (terceiro Mercúrio Retrógrado em casas regidas pelo elemento terra), e sentirão a chegada inusitada de alguém do passado, que não resolveu todas as pendências que tinham.

Acontece que é preciso analisar minuciosamente o que essa pessoa deseja. Se a ideia for simplesmente retornar para viver momentos efêmeros, com uma química forte e avassaladora, é melhor não se deixar levar pela emoção.

Isso porque, quando esse alguém partir novamente, será um novo processo horrível para se reestruturarem outra vez. Preservem-se e cuidem mais das suas emoções.

2. Virgem

Os virginianos também serão afetados com o retorno de alguém que já balançou muito os batimentos cardíacos dos nativos.

Essa pessoa tem algo para dizer ainda e a retrogradação de Mercúrio possibilitará esse encontro.

É bom manter os pés bem firmes no chão, pois há chances de as intenções desse alguém não serem tão positivas. Analise com cuidado e saiba colocar pontos finais onde for necessário.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também poderão receber a surpresa de uma pessoa do passado retornando para fazer uma reviravolta nos sentimentos.

É fundamental saber discernir o que é emoção e o que é razoável. Não dá para cair no mesmo papinho duas vezes e se ferir novamente.

