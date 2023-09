Conheça o país exótico da Europa que tem passeios baratos, praias incríveis e comida inesquecível

Situado no coração dos Bálcãs, um país se destaca pelas paisagens inesquecíveis, comida saborosa e hospitalidade. Apesar de não ser um destino muito conhecido quando se fala da Europa, a Bulgária encanta os turistas – principalmente pelos preços baixos.

Com mais de 07 milhões de habitantes, a região é uma impressionante e charmosa mistura de culturas, como a grega, eslava, otomana e persa, o que garante arquitetura, culinária e tradições que chamam atenção.

O país possui as montanas dos Bálcãs e as montanhas Rhodope, além de cadeias menores como Rila e Pirin, o que confere estações de esqui reconhecidas pela qualidade e acessibilidade, sendo Bansko a mais famosa.

Quem se interessa mais por praias também ficará extasiado com a Bulgária, já que um terço dos 378 km da costa do Mar Negro ali presente é composta por praias com areia dourada. Alguns pontos mais visitados são Nessebar e o Sunny Beach, que foi até considerado o destino litorâneo mais barato da Europa.

Já em Sofia, a capital, há atrativos como museus, parques e monumentos históricos. A praça principal, Nezavisimost, possui proporções faraônicas, sendo esta uma característica típica da arquitetura soviética.

Além disso, a cidade oferece a Catedral Ortodoxa de Alexandre Nevsky, construída com uma cúpula de 45 metros de altura. Diárias na capital variam entre R$ 60 e R$ 800.

Plovdiv, por sua vez, é considerada a cidade mais antiga de toda a Europa, tendo florescido no Império Romano, período cujas influências ainda carrega. Outros municípios que valem a pena conhecer são Rila e Veliko Tarnovo.

Culinária

Carnes, batatas e molhos são presentes na maioria dos pratos e restaurantes búlgaros, como o burek, uma massa recheado com carne e vegetais.

Outros pratos típicos são banitsa (massa folheada com queijo e ovos), shopska salata (salada de tomate, pepino, cebola, pimentão e queijo) e a saborosa musaka (torta de batata e carne suína com iogurte).