Garota de 13 anos aciona Conselho Tutelar após ser agarrada pelo tio dentro de casa

Uma garota, de apenas 13 anos, pediu socorro ao Conselho Tutelar após ter sido agarrada pelo tio, de 29, dentro da própria residência, em Caturaí. Segundo a vítima, situações como esta são recorrentes dentro de casa, acontecendo inclusive também contra a irmã dela, de 12 anos.

No fim da tarde desta sexta-feira (26), a menina chegou da escola e estranhou que o imóvel estava vazio, mas enquanto aguardava a família, decidiu tomar banho. Porém, ao sair do banheiro, se deparou com o familiar, bêbado, caído sobre o chão e falando com dificuldade.

Neste momento, ele se esgueirou por trás da adolescente e se esfregou contra ela. Assustada, a vítima seguiu até o quarto para se vestir, mas foi surpreendida pelo homem, que a jogou na cama e começou a beija-la.

A adolescente gritou por socorro e a avó logo correu para conferir o que havia de errado, momento em que o suspeito fugiu do local.

No dia seguinte, a garota foi à escola e relatou o ocorrido para uma amiga, que contou o que havia acontecido para a mãe. Com isso, a genitora da colega abrigou a menina até o acionamento do Conselho Tutelar.

A vítima relatou que o tio possui o costume de fazer consumo de álcool em excesso, assim como de drogas. De acordo com ela, ele já a assediou em outras duas ocasiões, além de ter demonstrado atitudes parecidas com a irmã dela.

Os acontecimentos foram registrados na Polícia Civil (PC) e uma medida protetiva foi instaurada.