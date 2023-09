Setembro chegou e goianos podem aproveitar uma das épocas mais “gostosas” do ano

O início do mês de setembro é marcado por ser uma das épocas mais esperadas pela população goiana. Isso porque é o começo da temporada de jabuticaba, em que as frutinhas começam a “pipocar” nos pomares e se iniciam os períodos de visitação, em que é possível se deliciar em meio as fazendas do estado.

Por ser adorada por muitos, o movimento já começa a ser visto nas estradas, onde os vendedores se aproximam dos viajantes com a doce iguaria.

Em alguns lugares de Goiás, a safra da jabuticaba é um verdadeira evento. A Fazenda Jabuticabal, referência do ramo em Hidrolândia – município da região Metropolitana de Goiânia -, por exemplo, vai abrir as portas para visitação.

A partir deste sábado (02), os curiosos que quiserem provar a frutinha poderão entrar no pomar e se deleitar com o que conseguirem colher nos pés.

O ingresso está na casa dos R$ 50 para adultos e crianças acima de 10 anos. Os pequenos entre 05 e 09 anos pagam meia entrada e, abaixo dessa idade, a entrada é gratuita.

Vale ressaltar que a fazenda também permite a entrada de animais para um saboroso passeio em família. Além disso, para aqueles que quiserem levar as delícias para casa, é cobrado uma taxa de R$ 10 por litro.

Mais informações podem ser acessadas nas redes sociais da Fazenda Jabuticabal ou pelo telefone (62) 3505-9549.