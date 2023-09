É só falar em pessoa específica que – nem precisamos citar nomes – alguém vem em sua mente, não é mesmo?

E junto com essa lembrança, um mix de incertezas vem também, aliadas com um gostar e não gostar, estar ou não seguro com essa pessoa.

Bom, onde queremos chegar é que você precisa cair na real! Um amor sólido e verdadeiro não causa dúvidas em ninguém, muito menos temor.

Talvez o seu próprio coração esteja te alertando que é melhor dar o fora dessa relação, que não vai dar em nada.

6 sinais que de que é melhor ficar só do que com essa pessoa específica:

1. Ainda há um/uma ex na jogada

Não tem sinal mais claro que esse!

Se ainda tem algum ou alguma ex daquele seu contatinho na jogada, é melhor cair fora!

Claramente, o antigo relacionamento ainda ocupa espaço em seu coração e essa pessoa não irá te assumir por conta disso.

2. As intenções são diferentes

Outra coisa que comumente entra em embate e que impede um relacionamento são as intenções diferentes.

Por exemplo, você quer mudar de cidade, mas ele não. Você quer algo sério, mas a pessoa não. Então, caro leitor, não se iluda! Vire essa página!

3. Vocês só se encontram de madrugada

Caia na real: uma pessoa que quer te namorar, jamais vai te procurar apenas de madrugada para uma noite de prazer.

Ela vai querer sempre estar nos lugares com você, festas, ao lado dos amigos, jantares e assim por diante.

4. Há outros esqueminhas no jogo

Assim como os antigos relacionamentos, ter uma gama de esqueminhas deixa as pessoas um pouco divididas, e, acredite, não é uma indecisão sobre qual vai ocupar o seu coração por inteiro.

Mas sim, uma dúvida sobre abandonar qual estilo de vida é melhor: com todas ou só com uma.

Sendo assim, não se sentia na obrigação de dominar esse jogo! Reconheça que é melhor ficar só do que mal acompanhado.

5. Você tem vontade de sair com alguém

Talvez o x dessa questão toda esteja em você também! Por isso, não descarte essa possibilidade.

Se você sente interesse e vontade de conhecer novas paixões é porque você superou a antiga.

Esse é um dos sinais mais claros que provam que você desapegou daquela pessoa específica e está pronto para seguir em frente.

6. Precisa cuidar de você

Por último, mas não menos importante, pode parecer banal, mas quando sentimos que está na hora de cuidar de nós mesmos, pode representar que estamos melhores sós.

Nessa hora, faça uma caminhada, arrume o cabelo e vista seu melhor look, se valorizando, você vai se sentir bem melhor.

